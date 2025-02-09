الأحد 09 فبراير 2025
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وكيل صحة البحيرة يحيل طاقم النوباتجية بمكتب صحة بدمنهور للتحقيق (صور)

وكيل صحة البحيرة،
وكيل صحة البحيرة، فيتو

قام مساء اليوم الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجولة تفقدية مفاجئة بالمرور على مكتب صحة ثالث بدمنهور - مكتب المختار- برعاية طفل الهلال بمدينة دمنهور ورصد عدد من الغيابات وقام بإحالة طاقم النوباتجية بالمكتب للتحقيق كما شدد على الانضباط الإداري وحُسن التعامل مع المواطنين.

وكيل صحة البحيرة، فيتو
وكيل صحة البحيرة، فيتو
وكيل صحة البحيرة، فيتو
وكيل صحة البحيرة، فيتو


 

هذا وأكد على جميع الفرق الإشرافية بالمديرية والإدارات الصحية بمتابعة العمل فى جميع الفترات الصباحية والمسائية وعلى مدار ال ٢٤ ساعة بكافة المنشآت الصحية، والتشديد على الانضباط الإداري وإحالة غير الملتزمين للتحقيق.


 

ويأتي ذلك فى إطار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن وفي ضوء تعليمات الدكتور  خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

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البحيرة وكيل صحة البحيرة دمنهور محافظ البحيرة الصحة

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