محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمتابعة تجهيزات واستعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومراجعة خطة العمل خلال أيام العيد، مؤكدا رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع القطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وخلال الاجتماع، وجه الفريق أحمد خالد بضرورة التأكيد على جاهزية الجهاز التنفيذي بكامل طاقته لضمان انتظام الخدمات وتقديمها للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى التنسيق المتكامل بين رؤساء الأحياء والمديريات والأجهزة التنفيذية لضمان انضباط الأداء وسرعة التعامل مع أية مستجدات أو بلاغات، وتهيئة بيئة حضارية وآمنة للمواطن السكندري.

وناقش محافظ الإسكندرية خطة العمل والتكليفات الصادرة لجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم استعراض شامل لكافة عناصر منظومة العمل الخدمي خلال فترة العيد. مؤكدًا تكثيف الحملات الرقابية على مدار اليوم بجميع القطاعات والمديريات الخدمية.

وكلف الفريق أحمد خالد رؤساء الأحياء بتكثيف الجولات الميدانية، ورفع درجة الاستعداد بالميادين العامة والحدائق، ومراجعة أعمال الإنارة على طول الكورنيش، وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين على مستوى الأحياء، والاهتمام برفع كفاءة المساجد والمناطق المحيطة، وتشكيل غرف عمليات بنطاق كل حي للتدخل بشكل عاجل لوقف أية أعمال بناء مخالف.

وشدد محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات المُكبرة لمنع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالف. والتنسيق مع شرطة المرافق لشن حملات لإزالة الإشغالات والتعديات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الطب البيطري للتأكد من أن عملية الذبح تتم بالمجازر الحكومية المعتمدة خلال أيام العيد.

وشدد سيادته على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمرور على الشواطئ وخاصة الشواطئ المجانية للتأكد من الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى التنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لتكثيف التواجد للأفراد والمراقبين بالشواطئ على مدار اليوم.

وفيما يختص مديرية التموين، تم التوجيه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحال للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري. هذا بالإضافة إلى مراجعة موقف توفير السلع التموينية، ومتابعة الأسواق وأسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وفيما يختص هيئة النقل العام، تم التأكيد على انتظام حركة أتوبيسات هيئة النقل العام خلال فترة العيد، وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب أية الحركة للمصطافين، وتدعيم الخطوط التي تخدم المتنزهات وأماكن التجمعات والحدائق العامة ومواقف استقبال وسفر زوار الإسكندرية، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام.

كما تم التشديد على متابعة موقف تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي وشن حملات بالتنسيق مع إدارة المرور ومباحث المرور لضبط المخالفين مع الالتزام بخطوط السير وتحقيق السيولة المرورية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية.

وقيام بنك الدم المركزي بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية خلال فترة العيد. وكذا التأكيد على مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة.

هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية لأية تداعيات. بالإضافة إلى الربط الدائم بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات، ومراجعة خطوط التدخل السريع وخطط الطوارئ، إلى جانب تحديد المسؤوليات التنفيذية على مدار أيام العيد بشكل واضح ودقيق بما يضمن كفاءة الاستجابة وسرعتها.

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