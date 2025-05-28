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حوادث

زوج يلقي بزوجته من الطابق الثالث بزفتى بعد طعنها بمطواة إثر خلافات أسرية

زوج يلقي بزوجته من
زوج يلقي بزوجته من الطابق الثالث بزفتى بعد طعنها بمطواة

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية اليوم الأربعاء، وذلك بعدما أقدم زوج على طعن زوجته بمطواة قبل أن يقوم بإلقائها من شرفة شقتهما بالطابق الثالث، في إحدى العمارات السكنية داخل المدينة، وذلك في أعقاب مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء عنيف.

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تلقى اللواء أيمن عبدالحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من مستشفى زفتى العام بوصول سيدة تُدعى "ن. أ."، تبلغ من العمر 28 عامًا، مصابة بعدة جروح وطعنات في القدم وكسر في القفص الصدري.

 

خلافات أسرية سبب الواقعة

وكشفت التحريات الأولية أن زوج المجني عليها ويدعى "م. ي."، ويبلغ من العمر 36 عامًا، مسجل سرقات، قد نشبت بينه وبين زوجته خلافات أسرية حادة، تطورت إلى قيامه بطعنها باستخدام آلة حادة "مطواة" أعلى القدم، مما تسبب في جرح عميق استلزم 18 غرزة، ثم قام بإلقائها من شرفة الطابق الثالث.

 

حالة الضحية غير مستقرة

وأوضحت مصادر طبية بمستشفى زفتى العام أن المجني عليها وصلت إلى قسم الطوارئ في حالة غير مستقرة، حيث تبين إصابتها بكسر في القفص الصدري نتيجة السقوط، بالإضافة إلى جرح قطعي عميق في أعلي القدم اليسرى، وخصعت الضحية لعملية جراحية دقيقة وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ متابعة حالتها الصحية من قبل الفريق الطبي المعالج.

تحرير محضر بالواقعة

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة زفتى إلى مكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة تطالب بتحريات الواقعة

كما تم إخطار النيابة العامة والتي وجّهت بتكثيف التحريات حول الواقعة وضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مع متابعة التحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث ودوافعه بدقة

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