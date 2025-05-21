الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

أول رد من نقابة المحامين بشأن تعدي 6 سيدات على محام في طنطا

الواقعة
الواقعة

أعرب صبري العناني، نقيب محامين شرق طنطا، عن إدانة النقابة الشديدة لما وصفه بـ"الاعتداء السافر" على أحد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة بيوتي سنتر"، مؤكدًا أن مجلس النقابة بالكامل رفض جميع عروض الصلح المقدمة من جانب المتهمات في الواقعة.

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وأكد العناني أن المحامي المعتدى عليه بمدينة المحلة لم يصدر عنه أي رد فعل تجاه ما تعرض له من اعتداء، وتمسك بضبط النفس، وهو ما تثبته مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت بوضوح تفاصيل الاعتداء.

وأوضح نقيب محامين شرق طنطا أن المتهمات تعمدن نشر الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي بقصد التشهير بالمحامي، إلا أن هذه المقاطع أصبحت دليلًا دامغًا على إدانتهن، وستُعرض ضمن التحقيقات الجارية أمام الجهات القضائية المختصة التي تتسم بالحياد والشفافية.

وأشار العناني إلى أن جهات التحقيق تستمع حاليًا إلى أقوال جميع أطراف الواقعة، مضيفًا أن المحامي المعتدى عليه أصيب بعدة كدمات متفرقة في مناطق مختلفة من جسده، شملت الظهر والوجه واليد.

وختم تصريحه بتأكيد النقابة على دعمها الكامل للمحامي المجني عليه، ووقوفها إلى جانب كل أعضاء الجمعية العمومية في الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم القانونية.

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