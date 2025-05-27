توجيهات محافظ الغربية للمجازر الحكومية استعدادا لعيد الأضحى

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة مفاجئة تفقد خلالها المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا، ونقطة الذبح بقرية محلة منوف، وذلك للاطمئنان على جاهزية المجازر ونقاط الذبح والعمل على تهيئتها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، وفق أعلى معايير السلامة الصحية والبيطرية،في إطار استعدادات محافظة الغربية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الغربية خلال جولته أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة المجازر الحكومية بنطاق المراكز والمدن، مشددًا على ضرورة تقديم خدمة الذبح المجاني للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، تحت إشراف بيطري متكامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والحد من الذبح العشوائي، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وخلال تفقد محافظ الغربية المجزر النصف آلي بشبشير الحصة، تابع المحافظ أعمال التطهير والتجهيز الجارية، واطلع على جاهزية المعدات والأدوات ومصادر المياه والكهرباء، ووجه بضرورة توفير كميات كافية من أدوات النظافة والتعقيم، وتكثيف التواجد البيطري لضمان تقديم خدمة منظمة وآمنة خلال أيام العيد.

كما استمع المحافظ إلى شرح من مسئولي المجزر حول خطة العمل داخل المجزر، وآليات استقبال الأضاحي وفحصها قبل وبعد الذبح، وأشاد بجهود الأطقم البيطرية والعاملين في رفع كفاءة المجازر خلال الفترة الماضية.

وفي قرية محلة منوف، تفقد اللواء أشرف الجندي نقطة الذبح التابعة للوحدة المحلية، ووجه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات النهائية بها، والتأكد من توفير كافة التجهيزات الفنية والخدمية اللازمة لتقديم خدمة تليق بالمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة على محال الجزارة والأسواق، ومنع أي محاولات للذبح خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات، حفاظًا على الصحة العامة، والوجه الحضاري لشوارع المدن والقرى.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن المحافظة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين خلال أيام العيد، من خلال تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية، موجّهًا الشكر للأطقم الطبية والبيطرية والعاملين بالمجازر على ما يبذلونه من جهد في هذه الفترة.

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