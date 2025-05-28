محافظ دمياط يتابع أعمال الرصف بقرية الوسطاني ويشدد على رفع القمامة

تطوير البنية التحتية بالقرى

أجرى الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف الجارية بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد. وذلك في إطار جهود محافظة دمياط لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة الخدمات بالقرى.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، والعميد هاني عبدالقوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

محافظ دمياط يتابع أعمال الرصف بقرية الوسطاني ويشدد على سحب الأراضي المُبوّرة ورفع القمامة

الاستجابة لشكاوى المواطنين

استمع المحافظ خلال جولته إلى عدد من شكاوى الأهالي، والتي تركزت حول تأخر استكمال بعض مشروعات البنية التحتية وتراكم القمامة في عدد من الشوارع. ووجّه المحافظ المسؤولين بسرعة دراسة هذه الشكاوى والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أهمية الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتحقيق تحسين ملموس في مستوى الخدمات.

تشديد على حماية الرقعة الزراعية

وفي ملف الأراضي الزراعية، شدد الدكتور أيمن الشهابي على أن أراضي الإصلاح الزراعي التي تُستخدم في غير الغرض المخصص لها أو يتم تبويرها، سيتم سحبها فورًا دون أي مجال للتصالح، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

توجيهات برفع القمامة وتحسين النظافة

كما وجّه المحافظ برفع القمامة والمخلفات المتراكمة من شوارع القرية في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على المظهر الحضاري وصحة المواطنين. وأكد على ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة النظافة من جانب رؤساء الوحدات المحلية، وضمان انتظام أعمال الجمع والنقل بالشكل المطلوب.

جولات ميدانية لضمان جودة الخدمات

وأكد محافظ دمياط أن هذه الجولات الميدانية تهدف إلى الوقوف على أرض الواقع على مستوى الخدمات، والعمل على حل المشكلات أولًا بأول، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة بالقرى ورفع كفاءة المشروعات الخدمية والتنموية بها.

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