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الدوري المصري، بامبا وجبريل شيكودي يقودان هجوم بتروجيت أمام البنك الأهلي

فريق بتروجيت لكرة
فريق بتروجيت لكرة القدم، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت التشكيلة الرسمية لفريقه التي سيخوض بها مواجهة فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الختامية من المرحلة النهائية لمجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجيت أمام البنك الأهلي

يدخل فريق بتروجيت مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري المصري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد خليفة

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، عبد العزيز السيد زيزو، رشاد المتولي (قائد الفريق)

خط الوسط: حمدي حمدان، محمد علي، توفيق محمد

خط الهجوم: بدر موسى، إسماعيل بابا، شكودى جبريل

وقد ضمت قائمة البدلاء كلًا من:
عمر صلاح، محمد أبوزيادة، عمر رشاد، هشام شعبان، مصطفى ناصر، محمد الشامي، إسلام النحال، إسلام هشام، النامولي لكي.

ويأمل فريق بتروجت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البنك الأهلي لمواصلة مشواره القوي في البطولة،خاصة مع الأداء المتوازن الذي يقدمه الفريق في المرحلة النهائية من الدوري.

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