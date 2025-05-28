عبد السند يمامة يوضح موقف حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية (صور)

أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ان الأولوية في اختيار مرشحات الوفد في الانتخابات البرلمانية ستكون للوفديات في إطار معايير محددة سيتم طرحها في المكتب التنفيذي المقرر انعقاده الأحد القادم.

الانتخابات البرلمانية المقبلة



جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوفد مع لجان المرأة بالمحافظات المصرية واللجنة النوعية للمرأة الوفدية.



وأكد الدكتور عبدالسند يمامه أنه رغم الأزمة المالية التي يمر بها الحزب وامتلاك الحزب لجريدة ورواتب لعدد كبير من الصحفيين والموظفين الا انه طوال تلك المدة لم يقترب من ودائع الحزب او يبيع اي أصول من اصوله.



وأشار الي ان الانتخابات في مجملها مكلفة بشكل كبير لذلك ستكون هناك معايير في اختيار مرشحي ومرشحات الحزب وفي إطار التوفيق في الاختيار من بين الوفديين والوفديات خاصة مع ترشح عدد كبير جدآ علي نظام القوائم وإبداء مايقرب من ٢٠٠ وفدي ووفدية رغبتهم في الترشح بالقوائم في الشيوخ والنواب.



البرلمان، وقال رئيس الوفد ان الحزب سيشارك في ائتلاف مع حزب الاغلبية وباقي الأحزاب المصرية وله نسبة محددة في القوائم لذلك تأتي صعوبة تحقيق رغبات كل من تقدموا

وأكد أن الأمر قد يغضب البعض في النهاية ممن لم يشملهم الاختيار في القائمة ولكننا سنضع معايير محددة تحقق التزامات الحزب المالية وتحقق اختيار الوفديين اولآ

واستمع رئيس الوفد لمقترحات المرأة الوفدية وممثليها ممن حضرن الاجتماع واثني علي حرصهن علي الحضور وشجع طموحهن المشروع في الترشح عن حزب الوفد مشيدآ بالحضور وإدارة الجلسة

وإدارت الاجتماع ماجدة النويشي رئيس اللجنه النوعية للمرأة بحزب الوفد.



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