رئيس الوفد: نطالب بتنفيذ حكم الدستورية بعدم ثبات القيمة الإيجارية

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إن الحزب يرى أن قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة للبرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا يجب ان يعاد فيه النظر رغم تقدير الحزب للقانون، والحرص على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي كما أشار وأكد علي ذلك المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية ولكن الوفد يري ان الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون بالشكل المقدم به.

قانون الإيجار القديم الجديد

وأضاف، لذلك نرى أن القانون المقدم تجاوز ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فقط، والذهاب إلى عقود الإيجار وإنهائها خلال مدة ٥ سنوات بجانب إدخال الأماكن المخصصة لغير أغراض السكني.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوفد مع اللجنة المشكلة منه لتقديم دراسات حول القانون،واطلع رئيس الوفد على كافة الأوراق المقدمة من اعضاء اللجنة.



وقال الدكتور عبد السند يمامة أنه سوف يعلن عن رؤية كاملة لحزب الوفد فيما يتعلق بالقانون يوم الأربعاء القادم تتضمن تطبيق حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بعدم دستورية ثبات القيمة الايجارية وإرجاء الشق الثاني الخاص بإنهاء عقود الإيجار إلى فصل تشريعي مقبل.



وأكد رئيس الوفد أن الحديث عن إنهاء العقود أو تحديد مدة لانهائها لم يتطرق له حكم الدستورية بجانب هناك العديد من الأحكام والتشريعات الخاصة بهذا الموضوع ويجب الاطلاع عليها مع توفير الحكومة لكافة البيانات الرسمية وهو ما يمثل استحالة خلال المدة البسيطة المتبقية خلال هذا الفصل التشريع.



وشدد أن مناقشة عدم ثبوت القيمة الإدارية وإصدار تشريع بخصوصها فقط بعد تنفيذ كامل لحكم المحكمة الدستورية الصادر في العام الماضي.



وأضاف رئيس الوفد: إننا حاليا في فترة ريبة وعلى أبواب استحقاقات انتخابية تتطلب إرجاء الجزء الخاص بعقود الإيجار وإنهائها إلى فصل تشريعي مقبل.

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