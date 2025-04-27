حزب الوفد: قناة السويس رمز السيادة المصرية ولا استثناء جهة من رسوم عبورها

أصدر حزب الوفد بيانا في أعقاب التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم عبور قناة السويس، وتكليف وزير خارجيته ببحث الأمر.

أكد الحزب على ما يلي:

أولًا:

إن قناة السويس كانت وستظل ملكًا خالصًا للشعب المصري، وهي خاضعة للسيادة الوطنية الكاملة للدولة المصرية، ولا يجوز لأي جهة أو دولة التدخل في سياسات إدارتها أو تحديد رسوم عبورها.

فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة

ثانيًا:

إن فرض رسوم على مرور السفن عبر القناة يتم وفقًا لاتفاقيات دولية ومعايير اقتصادية عادلة، تخضع للقوانين المصرية والممارسات المعتمدة عالميًا. ولا تمييز في تطبيق هذه الرسوم بين الدول، التزامًا بمبادئ حرية الملاحة التي نصت عليها الاتفاقات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888.

ثالثًا:

نرفض بشدة أي محاولات للمساس بسيادة مصر أو التدخل في شؤونها الاقتصادية. قناة السويس شريان عالمي حيوي، ولكن مسؤولية الحفاظ عليه وإدارته بالشكل الذي يضمن مصالح مصر العليا تقع حصريًا على عاتق الدولة المصرية وشعبها.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد: نهيب بجميع الأطراف الدولية احترام سيادة مصر وقراراتها الوطنية، وعدم إطلاق تصريحات من شأنها أن تُفسر على أنها ضغط سياسي أو انتقاص من الحقوق المشروعة للدولة المصرية.

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