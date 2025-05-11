رئيس الوفد: قانون الفتوى جاء في وقته وننتظر تعديلا لإضافة حقوق المسيحيين

أشاد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بإقرار مجلس النواب مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرا إلى أن الواضح من نصوص مشروع القانون سالف الذكر وجود قصور.

وأضاف أن هذا القصور نص المادتين ٢و٣ من الدستور، فإذا كانت الفتوى هى إعلان حكم الشريعة والعقائد والعبادات والمعاملات، بين حدى الحلال والحرام، فإن نص المادة ٢ من الدستور تقرر أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة ٣ من الدستور تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود،المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية،وشئونهم الدينية، واختيار قاداتهم الروحية.

وتابع يمامه: معنى ذلك أن نطاق الفتوى لايقف عند حد الشريعة الإسلامية، وهو ما قننته،المادة ٢ من الدستور ولكن يمتد إلى مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود،والذى كان يتعين أن يتضمن قانون الفتوى الجديد حدود الفتوى ونطاقها ومن له حق الفتوى فيما يتعلق بمبادئ شرائع المسيحيين واليهود على النحو الوارد فى المادة ٣ من الدستور.

قانون تنظيم الفتوى

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة،رئيس حزب الوفد أن القانون المعروض على الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نحن فى حاجة إليه لسلامة الفتوى وأثرها الخطير، وإبعاد غير المؤهلين بالتصدى لها سواء فتوى عامة أو خاصة.

وأوضح رئيس الوفد، أن من يقوم بالفتوى لا بد أن يكون عالما من علماء المسلمين، درس علم الكلام والتفسير، والحديث، والفقه، والسنة، والقرآن الكريم، وقد حدد القانون الجهات التى خصها بالفتوى، والقائمين عليها، لهم مؤهلات الفتوى، وهم مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ولا يمكن الخروج عن من حددهم القانون، فى إصدار الفتاوى.

وشدد رئيس الوفد على أنه يجب أن يخرج من إطار قانون تنظيم إصدار الفتوى، وتنظيمها والعقوبات المقررة، فى نصوص القانون،لمن يبدى رأيا أو درسا أو محاضرة، فى مؤسسة تعليمية أو جامعة، أو مدرسة.

وتابع الدكتور عبد السند يمامة، أن العقوبات الواردة فى القانون رادعة ومناسبة لمنع أى شخص غير مؤهل من إصدار الفتاوى لما له من آثار سلبية على المجتمع، والأسرة.

يذكر أن مجلس النواب،برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى كان قد وافق اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

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