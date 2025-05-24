السبت 24 مايو 2025
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مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لسفر حجاج بيت الله الحرام غدا

رحلات شركة مصر للطيران
رحلات شركة مصر للطيران لموسم الحج
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 تسير الشركة الوطنية لـ مصر للطيران، غدا الأحد، 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.

 

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لسفر الحجاج

 ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 9 رحلات تباع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي مطار جدة  الدولي، و8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى تشغيل رحلة لنقل باماكو في مالي متوجه الي المدينة المنورة وأخيرا رحلة تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة الي مطار الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وحجاج قرعة الإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

 

جدول التشغيل اليومي لرحلات مصر للطيران

 وتواصل مصر للطيران، الناقل الوطني المصري جسرها الجوي اليوم السبت، لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 22 رحلة جوية بواقع

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم السبت، 8 رحلات تباع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي مطار جدة  الدولي، و10 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة رحلتين يقلعا من مطار أسوان الدولي.

كما تسير الشركة رحلة لنقل باماكو في مالي متوجهة الي المدينة المنورة وأخيرا رحلة تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة الي مطار الطائف، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والأوقاف والسياحة وقرعة الغربية والجيزة والإسكندرية والمنوفية وتضامن أسوان والمنيا والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والمؤسسة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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