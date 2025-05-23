لافروف: سنرد بالشكل المناسب على هجمات أوكرانيا ضدنا

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة بشأن تسوية الأزمة بمجرد اكتمال تبادل الأسرى.

وأوضحت الخارجية الروسية أنها: سترد بالشكل المناسب على هجمات أوكرانيا الواسعة على أراضي روسيا لكنهم ملتزمون بالتسوية السلمية.

وتابعت: الرد الروسي على هجمات أوكرانيا سيكون حصرا ضد المنشآت العسكرية والمجمعات الصناعية العسكرية.

بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل وقت سابق من اليوم عن عودة 270 جنديا روسيا و120 مدنيا بعملية تبادل للأسرى مع القوات الأوكرانية.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوكرانيا كانت تتوقع أن يكون الدعم الأمريكي أبديًّا، لكن موقف الرئيس دونالد ترامب أوضح بتصريحاته أن الأزمة الأوكرانية ليست حربه بل سلفه بايدن.

وأضاف لافروف خلال كلمته في مؤتمر "الأراضي الروسية الجنوبية التاريخية والهوية الوطنية وتقرير المصير للشعوب: "كانوا (في أوكرانيا ) يتوقعون أن يكون دعم الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة، أبديا، وأن يُسمح لهم بفعل كل شيء إلى الأبد، لكن الرئيس ترامب أظهر فهما مختلفا للوضع.

فهو يؤكد مرارًا وتكرارًا أن هذه ليست حربه، بل حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. وهذا صحيح".

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة لا تملك المصالح الوطنية في أوكرانيا التي يدافع عنها ترامب، ولم يتبق سوى مهام الإدارة الديمقراطية السابقة المتمثلة في إبقاء روسيا تحت الضغط المستمر.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النزاع في أوكرانيا في أكثر من مرة بأنه "حرب بايدن" ولا تمس بلاده، مؤكدا أنه يحاول إيقافه النزاع وحقن الدماء.

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