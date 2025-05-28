الأربعاء 28 مايو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يتفقد أعمال رصف طريق الناصرية ويوجه بسرعة إنهاء توصيل الصرف الصحي

المحافظ يتابع تنفيذ
المحافظ يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

واصل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، حيث تفقد أعمال رصف الطريق الرئيسي بقرية الناصرية التابعة لمركز فارسكور، للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.

الالتزام بالمعايير والجداول الزمنية

اطلع المحافظ خلال الجولة على مراحل التنفيذ ونوعية المواد المستخدمة في رصف الطريق، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية، مع ضرورة الانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، لما يمثله الطريق من أهمية حيوية في خدمة أهالي القرية.

محافظ دمياط متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية
محافظ دمياط متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

 

ورافقه في الجولة كل من المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والنائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ.

متابعة المباني والالتزام بالضوابط القانونية

كما تفقد المحافظ عددًا من المباني بالقرية، وراجع التراخيص الخاصة بها، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية والقانونية المعمول بها، والتعامل الفوري مع أي مخالفة تُرصد ميدانيًا حفاظًا على النظام العمراني وسلامة المواطنين.

تسريع توصيل الصرف الصحي قبل الرصف النهائي

وفي سياق متصل، شدد محافظ دمياط على ضرورة الإسراع في توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلية قبل استكمال الطبقة النهائية لرصف الطريق، لتفادي أي أعمال حفر مستقبلية قد تُلحق ضررًا بالأسفلت وتقلل من جودة المشروع، مؤكدًا أن الانتهاء الكامل من أعمال البنية التحتية شرط أساسي لاستدامة الطرق الجديدة.

 

رفع كفاءة المشروعات وتحسين الخدمات

وأكد الدكتور الشهابي أن جولاته الميدانية تستهدف المتابعة الدقيقة لسير العمل في المشروعات الجارية، وضمان تنفيذها وفق المعايير المطلوبة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المحافظة.


 

 

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