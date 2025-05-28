محافظ دمياط يتفقد المخبز الآلي بقرية البراشية

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، زيارة مفاجئة للمخبز الآلي بقرية البراشية التابعة لمركز فارسكور، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخبز المدعم المُقدم للأهالي وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حميدو هندي مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، والأستاذ محمد محجوب رئيس مركز ومدينة فارسكور.

محافظ دمياط يفاجئ مخبرا بقرية البراشية .. ڤيتو

فحص مراحل الإنتاج وجودة الخبز

اطلع المحافظ خلال الزيارة على مختلف مراحل إنتاج الخبز داخل المخبز الآلي، حيث قام بفحص عينات عشوائية من الخبز للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير لضمان تقديم خدمة لائقة للمواطنين.

المحافظ يستمع لمطالب الأهالي ويؤكد استمرار الرقابة لضمان جودة الخبز

حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين المتواجدين أمام المخبز، حيث ناقش معهم آرائهم حول جودة الخبز، واستمع إلى أبرز الملاحظات والمطالب التي تمس حياتهم اليومية داخل القرية. ووجه بدراسة هذه المطالب والمعوقات بشكل عاجل، تمهيدًا لوضع حلول عملية وسريعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

توجيهات مشددة لضمان الرقابة

أكد الدكتور أيمن الشهابي خلال جولته أن المحافظة مستمرة في تكثيف الرقابة على المخابز لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وضمان توفير رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات في جميع قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن جودة رغيف الخبز تُعد من أولويات العمل التنفيذي، لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية.

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