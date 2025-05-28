القابضة للمياه ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى بجميع الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وموسم الصيف الذي يشهد عادةً ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك المياه.

وذلك في إطار توجيهات الدولة نحو استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الجاهزية الشاملة خلال فترات الأعياد والمناسبات الرسمية

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع رؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات، حيث شدد على ضرورة انتظام الخدمة واستقرارها خلال تلك الفترة، والتفاعل السريع مع أي طوارئ.

وأكد المهندس رسلان أهمية متابعة الشكاوى الواردة إلى غرف الطوارئ والخط الساخن 125 على مدار الساعة، والعمل على حلها فورًا، وخاصة ما يتعلق بظهور الطفوحات أو جودة المياه، مشددًا على أهمية الاستعداد بمعدات الكسح والطوارئ لمجابهة أي أعطال مفاجئة أو انسدادات محتملة، خاصة أثناء ذبح الأضاحي.

كما وجّه بضرورة مراعاة أوقات الذروة في التشغيل خلال أيام النحر وزيادة الاستهلاك، ومضاعفة الجهود لمواجهة موجات الطقس الحار، التي تؤثر على معدلات السحب من المياه، مع أهمية التنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار المنظومة.

وشدد رئيس الشركة القابضة على أهمية الالتزام بخطط الصيانة الدورية لمحطات المياه والصرف الصحي، والتأكد من تطهير الشبكات والخطوط بشكل منتظم، مع متابعة خطط التطهير داخل كل محافظة وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة.

وتناول الاجتماع أيضًا متابعة الخطة الاستثمارية للشركة القابضة والشركات التابعة، وموقف تنفيذ المشروعات، وملف تركيب العدادات، ومشروعات المد والتدعيم، وتحلية مياه البحر، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كأحد بدائل الطاقة المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الشركة القابضة على ضمان جودة الخدمة واستمراريتها خلال المناسبات والمواسم ذات الأحمال المرتفعة، وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن رفع الجاهزية الفنية والتشغيلية لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات.

عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، اجتماعًا لمناقشة استعداد وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية المصرية الطموحة للمدن الذكية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية ومع شركاء التنمية الدوليين: أمانة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO ومجموعة البنك الدولي، ومع العديد من الخبراء والاستشاريين مُمثلةً بذلك نقطة تحول في مسيرة التنمية الحضرية (المرحلة الاولي – المدن الجديدة).

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هذه الاستراتيجية الشاملة صُممت لمواجهة تحديات التوسع الحضري السريع، واستيعاب النمو السكاني، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين من خلال إيجاد حلول ابتكارية ذكية في المدن الجديدة المصرية من أجل تحول المدن الجديدة القائمة إلى مدن ذكية حتي تتمكن المدن الجديدة من خلق حلول للتحديات التي تواجهها مثل الحفاظ علي الطاقة وتوفير وخلق موارد جديدة بتعظيم استغلال الأصول بالمدن الجديدة، في اطار تحقيق مسار يستهدف رفع مستوي جودة الحياة بالمدن الجديدة، وهناك توجيهات من المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعمل على إطلاقها.

وأضاف: ترتكز الاستراتيجية على 7 قطاعات تنموية رئيسية مترابطة، تُمثل مجالات رئيسية للتحول الذكي: الخدمات الحضرية والإسكان والمجتمعية؛ والمرافق الحضرية؛ والتنقل الذكي؛ والاقتصاد الذكي؛ والبيئة؛ والممكنات المؤسسية والحوكمة الإلكترونية الذكية؛ والرقمنة/البيانات والتقنيات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار مساعد وزير الإسكان إلى طرح تطبيقات أنظمة مراقبة ذكية لجودة المياه وشبكات الكهرباء، وتشجيع النقل غير الآلي والإدارة الذكية لحركة المرور، وإنشاء منصات رقمية متطورة لتحسين الخدمات العامة. علاوة على ذلك، ستحفز الاستراتيجية استثمار القطاع الخاص في الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير أطر سياسات متخصصة للبحث والتطوير، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة النفايات لتعزيز الاستدامة والكفاءة في جميع المدن الجديدة. وتهدف هذه التدخلات الموجهة إلى تحويل البيئات الحضرية إلى مراكز مرنة ومزدهرة اقتصاديًا وشاملة، بالاستفادة من المعرفة والابتكار والقدرات الرقمية لتحسين الحياة اليومية.

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