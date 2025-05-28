إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع بمنطقة الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع للمتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لمدة شهر من تاريخ الإعلان، استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من المواطنين.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تيسير تلقي الطلبات من المتعاملين على الأراضي في إطار القواعد واللوائح المنظمة، موجهًا بدفع العمل بمشروعات المرافق والطرق والكهرباء الجاري تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بهدف توفير مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه يتم فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع بالنظام العيني فقط في ذات المكان، بجانب اعتبار آخر موعد لإنهاء إجراءات التعاقد هو 30 /10 /2025، لافتًا إلى أنه يعتبر عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة عدولا عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وتدخل تلك القطع ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد"غنيم" أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مصلحة المواطنين لعدم الوقوع في معاملات غير سليمة، وكذا بالإشارة إلى الإعلانات السابق نشرها بشأن توفيق الأوضاع للمتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، أن أعمال المشروعات الجارية بمنطقة الحزام الأخضر تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني مُتكامل بالمنطقة، بمساحة إجمالية 12494 فدانًا لجميع المراحل، حيث تنقسم منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر إلى ثلاث مناطق، الأولى منطقة أكتوبر (1) بمساحة حوالي ٤٥٠٠ فدان، بتكلفة مرافق حوالي 2.964 مليار جنيه، وتضم عدة مشروعات، منها مشروع أعمال تنفيذ المرافق من طرق ومياه وصرف صحي وري، بإجمالي شبكات مرافق حوالي ٢٣٦ كيلومترا؛ وخطوط طرد، وعدايات مرافق، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي ٨٥ كم، ويشمل المشروع أيضًا 5 محطات رفع صرف صحي.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن المنطقة الأولى تشهد أيضًا مشروع أعمال تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق (بوليفارد) الرئيسي بالحزام الأخضر بعرض ٥٠ مترا وبطول حوالي 11 كم في المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ كوبري سيارات أعلى منطقة حرم "سوميد" والقطار الكهربائي السريع لربط مناطق الحزام الأخضر المُختلفة ببعضها البعض، والتي قطعها المرور السطحي للقطار الكهربائي السريع ومنطقة حرم خطوط "سوميد" للبترول.

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، أن المنطقة الأولى تشهد أيضًا تنفيذ مشروع أعمال الموزعات الكهربائية الفرعية والتغذيات الرئيسية الخاصة بالموزعات الكهربائية، ويتكون المشروع من مد كابلات جهد متوسط بطول حوالي ١٩٠ كم وتنفيذ ٢٤ مبنى لوحة موزع فرعي، وعدَّاية دفع موجه أسفل خطوط "سوميد" والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى مشروع خط الغاز الرئيسي 7 بار المُغذي لمنطقة الحزام الأخضر، ويتضمن المشروع مد خط الغاز الرئيسي ضغط 7 بار بالمنطقة للتغذية بشبكة الغاز الطبيعي.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، أن المنطقة الثانية من مشروع الحزام الأخضر، هي بمساحة حوالي 2242 فدانًا، بتكلفة مرافق حوالي 2.153 مليار جنيه، وتشتمل على مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية لمنطقة الحزام الأخضر من طرق ومياه وصرف صحي وري، بإجمالي شبكات مرافق حوالي ۱۳۸ كيلومترا، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي ٣٠ كم، كما سيتم تنفيذ ٤ عدايات دفع نفقي أسفل الطريق الدائري الأوسطي لخطوط المرافق المختلفة وجار أيضًا بالمشروع تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة ٢٦ ألف متر مكعب / يوم.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر إلى أن المنطقة الثالثة بمساحة تقدر بحوالي 3517 فدانا، وقد تم الانتهاء من أعمال تصميم الطرق والمرافق ومراجعتها وجار إعداد مستندات الطرح.

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