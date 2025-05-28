الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تتوصل لاتفاق مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

حماس،فيتو
حماس،فيتو

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وقالت الحركة في بيان، إن "الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء".
فيما أكدت أنها تنتظر الرد النهائي على هذا الإطار.

وفي سياق آخر قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن العدوان الصهيوني المتكرر على مطار صنعاء يمثل امتدادًا لسياسة العدو المجرم في استهداف الدول العربية، عبر الاعتداء السافر على المنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لسيادة الدول.

 نهج العربدة الصهيونية في المنطقة

وشددت حماس في بيان لها على أن العدوان الإسرائيلي تعبير واضح عن نهج العربدة الصهيونية في المنطقة، دون أدنى احترام للقانون الدولي أو الأعراف الإنسانية.

 العدوان الهمجي على مطار صنعاء

وذكرت حماس في بيانها، أن هذا العدوان الهمجي على مطار صنعاء يأتي في سياق محاولات يائسة من حكومة مجرم الحرب نتنياهو، لثني اليمن  والحوثيين عن مواقفهم الأصيلة في دعم وإسناد شعبنا في غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة.

وختمت الحركة بيانها بالقول: وهو ما يستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا عاجلًا لوقف هذا العدوان الصهيوني، ووضع حدٍّ لجرائمه المتواصلة بحقّ شعبنا وشعوب أمتنا.

تدمير آخر طائرة فى مطار صنعاء 

جدير بالذكر أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن تدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد.

وقال في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك"، متوعدا بتدمير مطار صنعاء كل مرة من جديد.

وأضاف كاتس أن "الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا"، متابعا: "المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة".

إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية

وأوضح، ان "جماعة الحوثي ستكون تحت الحصار البحري والجوي"، مؤكدا ‌أن دولة الاحتلال ستواصل إلحاق أضرار بالغة بالموانئ اليمنية ونستهدف المطار والبنية التحتية مرارا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال حركة المقاومة الفلسطينية حركة حماس حماس

مواد متعلقة

حماس: إنكار نتنياهو وجود مجاعة بغزة تعبير عن عقلية إجرامية

أول تعليق من حماس بشأن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء

هويته لن تتأثر، تعليق حماس على اقتحام وزراء حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى

الأكثر قراءة

11 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة، تعرف عليها

ابتعد أيها الفاشل، قارئة شفاة تكشف سر صفع ماكرون على الطائرة

محاولات من الزمالك مع اتحاد الكرة لتأجيل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

مجلس الوزراء ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

مصدر باتحاد الكرة يكشف أسباب جديدة لعدم تأجيل موعد نهائي كأس مصر

بعد استدعاء عمرو أديب، النيابة تتحفظ على مقاطع فيديو طبيبة كفر الدوار

حماس تتوصل لاتفاق مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اعتداء طالبة على معلمة بمدرسة في الهرم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يوضح أحوال أهل الله في التلبية (فيديو)

بشرى سارة للحجاج، الأزهر للفتوى: الحج مغفرة للذنوب وجزاؤه الجنة (فيديو)

لزيادة الأجر والثواب، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية