الخميس 22 مايو 2025
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محافظات

تجهيز 157 لجنة لاستقبال أكثر من 33 ألف طالب..

محافظ دمياط يجتمع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية استعدادًا للامتحانات

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

 ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، ولجان النظام والمراقبة، ولجنة الإدارة، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي المقرر لها أن تبدأ في 28 مايو الجاري وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

عُقد الاجتماع في مدرسة النيل المصرية الدولية بمدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، ورحاب صبري مدير المدرسة.

استعدادات مكثفة وتنسيق شامل

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ آخر الاستعدادات لتجهيز 157 لجنة امتحانية تستقبل 33668 طالبًا وطالبة، إلى جانب 12 لجنة لغات مخصصة لـ1710 طلاب وطالبات، إضافة إلى 793 طالبًا ضمن منظومة الدمج. ومن المقرر أن يُشرف على العملية الامتحانية ما يقرب من 7000 ملاحظ ومراقب.

 

محافظ دمياط يجتمع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية
محافظ دمياط يجتمع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية

 

تشديد على الانضباط ومنع الغش

وأكد الدكتور الشهابي أهمية توفير مناخ ملائم وهادئ داخل اللجان يضمن أداء الطلاب للامتحانات بسهولة وتحقيق العدالة النسبية، مع الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الوزارية الخاصة بسير الامتحانات.
وشدد المحافظ على منع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والعاملين داخل اللجان، وضرورة التعامل الحازم مع أي محاولة غش وفق اللوائح المنظمة، مع الالتزام بتوقيتات الامتحانات والتأكد من شخصية الطالب، ومنع دخول أولياء الأمور أو أي أشخاص غير ذوي صفة إلى محيط اللجان.

محافظة دمياط نموذج للانضباط

ثمّن المحافظ جهود المشرفين والعاملين في منظومة الامتحانات، مؤكدًا أنهم قدوة للطلاب، ودعاهم إلى جعل محافظة دمياط نموذجًا يُحتذى به في تحقيق الانضباط داخل اللجان.
كما شدد على أن مدير مديرية التربية والتعليم هو المصدر الوحيد المخول بالإدلاء بأية معلومات تتعلق بالامتحانات، مع ضرورة التواصل المباشر معه في حال ظهور أي عقبات لضمان معالجتها الفورية.

شكر وتكريم

من جانبه، أعرب ياسر عمارة عن شكره العميق لمحافظ دمياط ونائبته، مؤكدًا أن اللقاء يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالمحافظة بمنظومة التعليم والحرص على دعمها.
وفي ختام اللقاء، تسلم المحافظ درعًا تذكاريًا من رحاب صبري مدير مدرسة النيل الدولية، تكريمًا لجهوده الملموسة في دعم العملية التعليمية بالمحافظة.

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