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أخبار مصر

رفض دعوى "مواقيت" لإلحاق العمال ضد وزارة العمل

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضد وزارة العمل، وذلك لانتفاء القرار الإداري.

 

تفاصيل وقائع الدعوى القضائية 

 

وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل الشركة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة. 

 

قرار محكمة القضاء الإداري 

 

غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًا نهائيًا يمكن الطعن عليه، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.

ويؤكد هذا الحكم على المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.

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