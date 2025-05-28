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أخبار مصر

بدء اختبارات كوادر مصرية للعمل في الإنتاج الغذائي بشركة أردنية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن بدء الاختبارات للمُتقدمين من الكوادر المصرية للعمل في قطاع الإنتاج الغذائي بإحدى الشركات بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، وفتحت باب التقديم عليها لشغل فرص على مهنة عامل إنتاج غذائي.

مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وأكد الوزير أن هذه الإختبارات الجديدة دليل على مصداقية الفرص التي توفرها الوزارة للشباب المصري للعمل بالخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

 

مميزات فرص العمل 

جدير بالذكر أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الراتب يتراوح ما بين 300 الى 500 دينار أردني كل شهر.

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