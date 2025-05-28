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أخبار مصر

وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل خلال المقابلات الشخصية
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شارك وزير العمل محمد جبران في المقابلات الشخصية التي تجريها الأكاديمية الوطنية للتدريب للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

وكانت في استقبال الوزير، بمقر "الأكاديمية"، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب.

مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة

وأشاد الوزير جبران، ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، الذي يُعد أحد برامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، التي تقدمها "الأكاديمية"،في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة المصرية، وتأهيلها للقيادة التنفيذية من خلال منهج تدريبي متخصص ومتكامل يتم تحديثه بصفة دورية على يد نخبة من الخبراء في مختلف المجالات، تماشيًا مع توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين المرأة، وتنمية مهاراتها، ومشاركتها في بناء "الجمهورية الجديدة ".

وأكد الوزير أن "الأكاديمية"، أصبحت صَرْحًا وطنيًا متميزًا  تخرج أجيالًا شابة مؤهلة للقيادة في كافة المواقع

وتشهد الأكاديمية خلال هذه الأيام،هذه المقابلات،بمشاركة واسعة من الوزراء، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعدد من الشخصيات العامة،  في إطار حرص الأكاديمية على انتقاء أفضل الكفاءات النسائية القادرة على تولي مناصب تنفيذية مؤثرة، من خلال تقييم شامل لمهاراتهن القيادية والشخصية.

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أكاديمية الوطنية للتدريب الهيئات والمؤسسات الأكاديمية الوطنية للتدريب الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة بناء الجمهورية الجديدة وزير العمل محمد جبران

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