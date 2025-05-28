وزارة العمل: عمال مصريون استلموا عملهم في شركة مقاولات إماراتية (صور)

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء،عن استلام الكوادر المصرية، التي قدمت على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" ،عملهم بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة بدولة الإمارات.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بالإمارات

وتابعت وزارة العمل تنفيذ هذه الفُرص حتى بعد إستلامها،وهو ما يؤكد مصداقية الفرص التي تعلن عنها الوزارة.

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