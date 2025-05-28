الأربعاء 28 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة العمل: عمال مصريون استلموا عملهم في شركة مقاولات إماراتية (صور)

استلام عمال مصريين
استلام عمال مصريين العمل في شركة مقاولات إماراتية

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء،عن استلام الكوادر المصرية، التي قدمت على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" ،عملهم بشركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة بدولة الإمارات.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بالإمارات 

وتابعت وزارة العمل تنفيذ هذه الفُرص حتى بعد إستلامها،وهو ما يؤكد مصداقية الفرص التي تعلن عنها الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير العمل محمد جبران وزارة العمل مكتب التمثيل العمالي دولة الامارات شركة مقاولات

مواد متعلقة

وزارة العمل تكشف مفاجأة بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسئول سعودي

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمحكمة العربية للتحكيم

غدا، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل في الأردن

تعرف على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومواعيد العمل

الأكثر قراءة

حفيد نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة قبل وفاة شقيقه، وزوجته: الشيلة تقيلة

أزمة الإيجار القديم تنتهي بكارثة، اعترافات مالك عقار أشعل النار فيه لطرد السكان بكرداسة

أخبار مصر: محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل ما حدث، تحذير من حدث كبير ضد مصر، واقعة جديدة لسائق تطبيق مع طبيبة، حسم الدوري اليوم

ثلاثي الأهلي في سفارة أمريكا لاستخراج تأشيرة كأس العالم

أنا بكامل قواي العقلية، أقوال نوال الدجوي في دعوى الحجر

أخدتني في حضنها، عمرو الدجوي يكشف رد فعل جدته بعد دعوى الحجر

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 28 مايو 2025

صاروخية مرموش في بورنموث تنافس على أفضل هدف بالدوري الإنجليزي (فيديو)

خدمات

المزيد

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم 28 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

تصريحات وزير التعليم عن جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لزيادة الأجر والثواب، الإفتاء توضح الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقته بمشكلات العلاقة الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية