القومي للترجمة يحتفل بـ "رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر"

يحتفي المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بكتاب “رحلة الخير.. العائلة المقدسة في مصر” وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر يوم الأحد المقبل الموافق 1 يونيو بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.



القومي للترجمة يحتفي بإصدار رحلة العائلة المقدسة

الكتاب من إصدارات القومي للترجمة بتأليف أحمد إبراهيم الشريف ومن ترجمة رضوى قطيط ومن تحرير إنجي عرفة، الأداء الصوتي لمروة وهدان ويارا حسونة وسوف يتم تكريم فريق العمل خلال الاحتفالية.

يتضمن الحفل العديد من الفقرات الممتعة ومنها: إنشاد ديني، وحكي، وترانيم، وموسيقى، وموروث شعبي، وفن تشكيلي. ويقدم المركز خصم ٢٥% على كتاب "رحلة الخير" على مدار اليوم.



وبحسب المؤلف، فإن كتاب “رحلة الخير..العائلة المقدسة في مصر” هو مشروع مهم له علاقة بهوية مصر وتاريخها ويلقي الضوء على جانب من حياة العائلة المقدسة،وجانب من دور مصر عبر الزمن،وقد تم تقديم هذا المشروع باللغتين العربية والانجليزية.

ونتابع في هذا الكتاب بصورة سردية - أدبية الرحلة حيث جاءت السيدة مريم العذراء والطفل المقدس ويوسف النجار فرارٌا من بطش الملك هيردوس وطافوا في ربوع مصر شمالا وجنوبًا حيث وجدوا الأمان والحياة المطمئنة".

وتحتفل الكنيسة المصرية في الأول من يونيو من كل عام بذكرى دخول السيدة مريم العذراء والسيد المسيح إلى مصر ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة.

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