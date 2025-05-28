بعد إضافة 12 جامعة جديدة، دليلك الشامل للجامعات الأهلية في مصر

أعلن مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أمس الثلاثاء، صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تبدأ الدراسة بها اعتبارا من العام الدراسي القادم 2025/ 2026.

ويقبل الكثير من أبناء المجتمع المصري، والوافدين الأجانب، على الجامعات الأهلية، نظرا لما تقدمه من خدمة تعليمية ذات جودة عالية، وبرامج دراسية متميزة، بتكاليف متوسطة.

ووفقا لقانون إنشائها، فإن الجامعات الأهلية جامعات غير ربحية، تابعة للدولة ولا تتبع القطاع الخاص، حيث أخذت الدولة على عاتقها انشائها وامدادها بكافة الوسائل اللازمة لإعداد خريجين قادرين على مواكبة وظائف المستقبل، وسوق العمل المحلي والدولي.

وتستعرض بوابة فيتو قائمة بالجامعات الأهلية المصرية وأنواعها، كدليل استرشادي لطلاب الثانوية العامة ومايعادلها، والطلاب الوافدين، في حالة الرغبة في الالتحاق بإحداها.

أنواع الجامعات الأهلية في مصر

تتنوع الجامعات الأهلية في مصر، وبرغم حداثة التجربة، إلا أن هناك ثلاثة أنواع للجامعات الأهلية، نستعرضها في هذا التقرير.

الجامعات الأهلية الدولية

بدأت تجربة الجامعات الأهلية الدولية في مصر عام 2019، بإنشاء 4 جامعات أهلية دولية، تقوم على عمل توأمة مع جامعات عالمية مرموقة في مختلف التخصصات، شريطة أن تشهد لها الأوساط الأكاديمية بالسمعة الأكاديمية الجيدة، والترتيب المتميز في التصنيفات الدولية، وجاءت تلك الجامعات كالتالي:

جامعة الجلالة الأهلية جامعة الملك سلمان الدولية جامعة العلمين الدولية جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

وتقدم تلك الجامعات، برامج دراسية متنوعة، تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، حيث تقدم برامج في الهندسة، والطب، وإدارة الأعمال، والحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي، والفنون، والعلوم الإنسانية.

جامعات أهلية منبثقة عن حكومية

بعد صدور القرارات الجمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، أصبح عدد الجامعات الأهلية في مصر، 32 جامعة من بينها 24 جامعة أهلية منبثقة عن جامعات حكومية جاءت كالتالي:

جامعة حلوان الأهلية

جامعة المنصورة الأهلية

جامعة بنها الأهلية

جامعة بني سويف الأهلية

جامعة جنوب الوادي الأهلية

جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة المنيا الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

جامعة الاسكندرية الأهلية

جامعة أسيوط الأهلية

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وجاءت الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن جامعات حكومية أيضا كالتالي:

جامعة القاهرة الأهلية

جامعة السويس الأهلية

جامعة دمنهور الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية

جامعة سوهاج الأهلية

جامعة كفر الشيخ الأهلية

جامعة الوادي الجديد الأهلية

جامعة الفيوم الأهلية

جامعة طنطا الأهلية

جامعة الأقصر الأهلية

جامعة دمياط الأهلية

جامعة مدينة السادات الأهلية

جامعات أهلية ذات قوانين خاصة

ومن بين منظومة الجامعات الأهلية في مصر، جامعات أهلية ذات قوانين خاصة، ينظم عملها ويشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وهي كالتالي:

جامعة النيل الأهلية:

أنشئت بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي.

الجامعة الأهلية الفرنسية:

تم تحويلها لجامعة أهلية عام 2015 باتفاقية بين الحكومتين المصرية والفرنسية.

جامعة مصر للمعلوماتية:

أنشئت بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي.

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني:

أنشئت بدعم من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

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