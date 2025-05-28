استئناف القاهرة تطلق خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد

في خطوة هامة نحو التحول الرقمي في منظومة العدالة، شهد المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة "كلاود فور رين".

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تفعيل منصة محكمة استئناف القاهرة الرقمية وبرنامج الترجمة المميكن، إضافة إلى تيسير الاستعلام الإلكتروني عن الدعاوى في مجالات المدنية والأسرة والعمال.

وقد وقع البروتوكولات كل من: القاضي علي الهواري، رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف القاهرة، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة "إي فاينانس"، والمهندس أشرف الصناديلي، رئيس مجلس إدارة شركة "كلاود فور رين".

دعم رؤية مصر 2030

وخلال مراسم التوقيع، صرح المستشار محمد نصر سيد بأن هذه البروتوكولات تأتي في إطار دعم رؤية مصر 2030، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأكد أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة متقدمة نحو تحديث آليات العمل في النظام القضائي، مشيرًا إلى أن استخدامها للتكنولوجيا الحديثة سيساهم في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.

وأضاف المستشار نصر سيد أن خدمات منصة محكمة استئناف القاهرة ستتيح استخراج شهادات حول الاستئناف، وصور صحف الاستئناف وحوافظ الاستئناف، فضلًا عن تيسير تقديم طلبات الترجمة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة أو البريد، لتلبية احتياجات المواطنين على أكمل وجه.

من جهتها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يعكس التزام الهيئة بدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل المؤسسي. وأوضحت أن الهيئة ستتولى توصيل المستندات القانونية المعتمدة التي تحتاج إلى ترجمة للمواطنين، من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة، وذلك وفقًا لأعلى معايير الأمان والجودة.

خدمات ترجمة شاملة للمستندات

وفيما يتعلق بقسم الترجمة، أكد المستشار نصر سيد أن محكمة استئناف القاهرة ستوفر خدمات ترجمة شاملة للمستندات إلى العديد من اللغات الأجنبية، مثل الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، والإيطالية، وغيرها، بالإضافة إلى توفير خدمات تصديق المستندات الرسمية بخاتم شعار الجمهورية.

وقد حضر مراسم التوقيع عدد من القضاة أعضاء المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، منهم: إبراهيم عبد الحي، طارق الحتيتي، أحمد العنيبسي، سامح عثمان، جيهان البطوطي، محمد يوسف، وعمرو صبري، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة البريد، ومنهم: القاضي الدكتور محمد أيوب، المستشار القانوني للهيئة، والقاضي محمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى إسلام عبد الغني، مساعد رئيس الهيئة للخدمات البريدية.

هذا التعاون الجديد يمثل نقلة نوعية نحو رقمنة الخدمات القضائية في مصر، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير وقت وجهد المواطنين.

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