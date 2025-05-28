شريف خاطر: الجامعات الأهلية إضافة نوعية لمسيرة التعليم في مصر

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعتي المنصورة والمنصورة الأهلية، في فعاليات الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات الأهلية، الذي ترأسه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات الأهلية والحكومية.

12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

واستهل المجلس اجتماعه بتقديم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التعليمية وتوسيع نطاق إتاحة التعليم الجامعي المتميز.

كما نعى المجلس، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، مؤكدين تقديرهم لما قدمته من جهود علمية وأكاديمية مخلصة.

عاشور: الجامعات الأهلية أحد الروافد الأساسية في منظومة التعليم العالي المصري

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن الجامعات الأهلية تمثل أحد الروافد الأساسية في منظومة التعليم العالي المصري، وتسهم في تلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي من خلال برامج أكاديمية متطورة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.

توصيات للجمعيات الأهلية

ووجّه الوزير الجامعات الأهلية بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها: ضرورة تسويق البرامج الدراسية إقليميًا لجذب الطلاب الوافدين من خلال التعاون مع المكاتب الثقافية بالخارج، وتعزيز مشاركة الجامعات في المشروعات التنموية ومواجهة التحديات المجتمعية، والإسراع بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء منها، والاهتمام بالأنشطة الطلابية والمواهب خلال الإجازة الصيفية، واستغلالها في دعم الطلاب وصيانة البنية التحتية الجامعية.

العلاقة تكاملية بين الجامعات الحكومية والأهلية

كما أكد الدكتور عاشور أهمية العلاقة التكاملية بين الجامعات الحكومية والأهلية، وضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تواكب النظم العالمية، من خلال برامج دراسية حديثة وهياكل إدارية جديدة تشمل نوابًا معنيين بالشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف خاطر عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاجتماع، الذي يعكس ديناميكية قطاع التعليم العالي المصري، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية تُعد إضافة نوعية لمسيرة التعليم الجامعي في مصر، في ظل التوجه الاستراتيجي نحو إعداد خريجين يمتلكون مهارات المستقبل، وتقديم نموذج تعليمي مرن ومبتكر يواكب تطلعات الدولة في بناء الإنسان المصري.

واستعرض المجلس عددًا من التقارير، أبرزها لقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بوزير التعليم العالي حول جاهزية الجامعات الأهلية الجديدة المقرر بدء الدراسة بها العام الجامعي 2025 /2026، إضافة إلى قرارات تنظيمية تتعلق بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية ورؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عنها؛ لتعزيز التعاون بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية المنبثقة عنها، وتشكيل لجان لاختيار رؤساء عدد من الجامعات الأهلية، والموافقة من حيث المبدأ على تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الأهلية إلى "قنا الأهلية".

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