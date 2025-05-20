رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة: مصر بوابة أفريقيا ودورها محوري في العالم العربي

أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الدولة المصرية تتمتع باقتصاد متنوع يشمل مجالات الصناعة والعقارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، وهندسة الصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاستثمارية مقارنة بالعديد من الدول، بجانب وجود شبكات الطرق المختلفة.

منصور في المنتدى العربي الألماني

وأضاف أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها خيارًا جذابًا لتقريب سلاسل التوريد، ما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة بنسبة قد تصل إلى 50%، مقارنة بالتكلفة حال قدومها من القارة الأسيوية.

منصور: مصر لديها عمالة ماهرة بأجور مناسبة وتعد من أهم الأسواق العالمية

وأشار منصور إلى أن مصر تعد بوابة القارة الأفريقية، فضلً عن مركزها المحوري في العالم العربي، مؤكدًا أن مصر لديها عمالة متميزة تتمتع بمهارة فائقة بأجور مناسبة، إلى جانب تمتع كافة المحافظات المصرية ببنية تحتية متطورة من شبكات طرق وموانئ ومناطق حرة، وقطارات سيمنز ومحطات للطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق التي تضم نحو 118 مليون نسمة، وتحتاج إلى نموذج مشابه للنموذج الصيني يعتمد على فكرة البيع بسعر التكلفة.

توقعات بزيادة عدد سكان مصر لـ 160 مليونا بحلول 2050

وتابع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية قائلا إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، فمصر تمتع بالاستقرار السياسي، ولديها اتفاقيات وشراكات تجارية مع كل من أفريقيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر قادرة على الإنتاج بمستويات عالية الجودة، لافتًا إلى انه من احد عوامل القدرة على الإنتاج وجود مدارس ألمانية، وجود جامعتين عابرتين للحدود تُعدان من الأكبر على مستوى العالم وهما الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية ما ساهم في تخريج طلاب قادرين على التحدث بالألمانية والتواصل مع مسؤلي الشركات الألمانية، منوهًا وجود ما يقرب من 400 ألف مواطن مصري يتقنون اللغة الألمانية، ولديهم المهارات العلمية والتقنية اللازمة والقدرة على التميز في الأسواق الألمانية ما يسهم في تحقيق طفرة قوية في مجالات الانتاج والاستثمار المختلفة.

منصور في المنتدي العربي الألماني

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة التي عقدت بالعاصمة الألمانية برلين بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين المصري الالماني ورجال الأعمال وجاءت بعنوان "الدولة الشريكة مصر: استراتيجية للعمل والاستثمار مع فرص هائلة للشركات الألمانية"، والتي جاءت على هامش المنتدى العربي الألماني الثامن والعشرين للأعمال والذي يقام برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة والذي ادار حوارها السيد أولاف هوفمان رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ورئيس مجلس إدارة شركة دورش جلوبال الألمانية، والتي شارك في فاعليات اعمالها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المصري والدكتور محمد البدري السفير المصري ببرلين.

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