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خارج الحدود

تفاصيل لقاء أبو الغيط مع الرئيس جوزاف عون بمقر الجامعة العربية

ابو الغيط وجوزاف
ابو الغيط وجوزاف عون، فيتو

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في أول زيارة يقوم بها لمقر جامعة الدول العربية منذ توليه مهام منصبه.

إنشاء الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار

 

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الأمين العام رحب بالرئيس في بيت العرب وقام بوضعه في صورة قرارات ومخرجات القمة العربية الاخيرة التي عقدت في بغداد وبشكل خاص القرار الخاص بانشاء الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الاعمار من آثار الأزمات، والذي اعلنت الحكومة العراقية عن التبرع فيه بمبلغ 40 مليون دولار امريكي يخصص منها 20 مليون لدعم إعادة الإعمار في الجمهورية اللبنانية، وهنأ الامين العام الرئيس علي زياراته العربية التي تجسد الشعور بأن عهدا جديدا قد بدأ في لبنان وان انطلاقة جديدة قد بدأت في علاقة لبنان بمحيطه العربي.

ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز السلم الأهلي

وأضاف المتحدث أن الأمين العام أكد خلال اللقاء حرص الجامعة العربية واستعدادها الكامل لمواصلة دعم  لبنان في مختلف المحطات التي تمر بها، وفي كل ما من شأنه أن  يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز السلم الأهلي، وصولا إلى تحقيق التعافي والتنمية والرفاهية للبنان وشعبه.

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أحمد أبو الغيط الرئيس العماد جوزاف عون جامعة الدول العربية الصندوق العربي لدعم جهود التعافي

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