الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

هكذا أوقع ضحاياه، المشدد 3 سنوات لنصاب مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد بمدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات. 

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من أحد المواطنين يفيد بأخذ عاطل  مبلغ مالي منه مقابل توفير فرصة عمل خارج البلاد وبإجراءالتحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية واعترف أنه أوهم ضحايا بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج مصر، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وقام المتهم بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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