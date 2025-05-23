حبس عاطل انتحل صفة معالج روحاني بتهمة النصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، منتحلًا صفة "معالج روحاني"، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك الأعمال.

القبض علي المتهم

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد كشفت عن قيام المتهم – عاطل – بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا امتلاكه قدرات روحانية خارقة، بغرض الإيقاع بضحاياه والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على أدوات تُستخدم في أعمال الدجل، وهاتف محمول يحوي محتوى يؤكد ممارسته للنشاط الإجرامي، وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه.

وجاءت هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المتورطين في جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين.

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