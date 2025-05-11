الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

25 مايو موعد محاكمة عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين في مدينة نصر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 25 مايو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد بمديمة نصر. 

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغ من أحد المواطنين يفيد قيام عاطل أخذ مبلغ مالي منه مقابل توفير فرصة عمل خارج البلاد وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية واعترف أنه أوهم ضحايا بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج مصر، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وقام المتهم بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة مدينة نصر النصب على المواطنين

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