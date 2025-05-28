انطلاق دبلومة "الإخراج وصناعة الأفلام" في مكتبة مصر الجديدة، الجمعة

تطلق مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من مساء بعد غد الجمعة، دبلومة الإخراج وصناعة الأفلام، التي تستهدف تدريب مجموعة متميزة من شباب السينمائيين على مهارات الإخراج وصناعة الفيلم ومراحل إنتاجه، تستمر الدورة لمدة شهر، بواقع محاضرة أسبوعيًا، وذلك على مسرح المكتبة.

ويتضمن الدبلوم؛ التدريب على تقنيات وحرفية الإخراج السينمائي، أحجام اللقطات وزوايا الكاميرا، الفرق بين الإخراج السينمائي والإخراج التليفزيوني، أدوات المخرج وتوظيفها بشكل سليم، التعامل مع فنيات الصوت والتصوير والمونتاج.

الإلمام بمهارات الإخراج والتصوير وصناعة الأفلام

الدبلوم من شأنه أن يمكن المتدربين من الإلمام بمهارات الإخراج والتصوير، وصناعة الأفلام، والقدرة على التخيل بهدف نسج تفاصيل القصة بواقعية لا تخلو من الإبداع الذي سيميزها عن غيرها وفق قواعد وأصول علمية.

يقوم بالتدريب المخرج بلال الملاح، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، أفضل مخرج دراما 2020 السعودية، أفضل مخرج سينمائي بمهرجان أوسكار إيجبت 2024 عن فيلم نفسى، ومن أهم أعماله: فيلم التابوت، فيلم نفسي، فيلم وجعك الدبوس، فيلم بداية العالم، مسلسل أضواء، فيلم المتسول.

وفي نهاية الدورة يحصل المتدرب على شهادة الدبلومة، كما يؤهله ذلك للحصول على فرصة المشاركة في أحد أفلام شركات الانتاج السينيمائى الكبرى.

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