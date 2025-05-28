أخدتني في حضنها، عمرو الدجوي يكشف رد فعل جدته بعد دعوى الحجر

في تطوُّر مثير للأزمة العائلية المتفاقمة داخل أسرة الدكتورة نوال الدجوي، كشف عمرو الدجوي، حفيدها، عن تفاصيل لقائه المؤثر بجدته داخل المحكمة، بعد رفعه دعوى حجر عليها، مؤكدًا أنها استقبلته بالعناق والحنان، وهو ما وصفه بأنه دليل على عدم وعيها الكامل بما يجري حولها.

وقال عمرو في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “ماما نوال لما شفتها في المحكمة حاولوا محامين البنات منعي من لقائها، ولولا القاضي المحترم سمح لي. رحت لها وقلت لها أنا عمرو الدجوي، فاحتضنتني بحب وقعدت تطبطب عليا وتقول: أنا بحبك أوي يا عمرو. هل من المعقول أن في أب أو أم بوعيه يعلم أن ابنه طلب الحجر عليه ويعمل كده؟ التصرف الطبيعي إنه ينفعل أو يضربه، مش يحتضنه!”.

وأضاف عمرو: “أنا وأحمد (شقيقي الراحل) منذ اللحظة التي تم فيها حجز ماما نوال وخطة تحويل الممتلكات، لم نتخذ أي رد فعل. ولكن كان لابد من رفع دعوى الحجر لكي أوضح أن ماما لا يمكن أن تكون هي من تتهمنا في قضايا إرهاب وغسيل أموال. هناك من يستخدم اسمها ويتحرك من خلفها، كما فعلوا عندما سحبوا أموال الشركة التي كان يرأسها أحمد، وتسببوا في اتهامنا بالاستيلاء على المال العام”.

وأكد عمرو أن القضية ليست بدافع الطمع، وإنما دفاعًا عن شقيقه الراحل: “أنا رفعت دعوى الحجر علشان أدافع عن أخويا، مش علشان أطمع في أي شيء. هما أخدوا كل حاجة”.

تفاصيل دعوى الحجر.. ومحامي العائلة يوضح

وفي المقابل، كشف محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي وابنتها منى الدجوي، وحفيدتيها إنجي وماهيتاب، عن ملابسات الدعوى القضائية التي رفعها حفيدا نوال في عام 2024، متهمًا عمرو الدجوي بمحاولة تشويه صورة جدته بدعوى الإصابة بمرض الزهايمر وتصلب شرايين المخ.

وقال إصلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: "الدكتورة نوال لم تقطع صلاتها العائلية منذ يناير 2023 وحتى اكتشافها عملية نقل الأسهم المزورة. ورغم كل الخلافات، ظلت حريصة على صلة الرحم مع أحفادها من شريف الدجوي".

وأشار إلى أن ما وصفه بـ"الطعنة الكبرى" جاء في أغسطس 2024، حين تلقت نوال اتصالًا من النيابة العامة يطلب حضورها للتحقيق في طلب توقيع الحجر عليها، قائلًا: "تخيلوا شعورها وهي تسمع أن حفيدها يقول إنها فقدت الأهلية بسبب الزهايمر وتصلب الشرايين!".

واختتم المحامي تصريحاته مؤكدًا أن موكلته خضعت لتحقيقات رسمية، ومشدّدًا على أن الاتهامات الموجهة إليها لا تستند إلى أساس طبي أو قانوني واضح، واصفًا الأمر بمحاولة “استغلال إنساني ومؤسف”.

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