محامي نوال الدجوي يكشف حالتها العقلية ويرد على الشبهة الجنائية في وفاة أحمد

رد ياسر صلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي ومنى الدجوي والحفيدتين إنجي وماهيتابـ على الشائعات التي طالت العائلة.

كيف كان حال عائلة نوال الدجوي حتى 2021

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:"جميع أفراد العائلة كانوا يعيشون سويًا متحدين وفي تماسك واستقرار بعقار واحد حتى 2021، بينما كانت تقيم الدكتورة منى وحدها في الزمالك لإدارة المدارس، وقتها تعرضت الدكتورة نوال الدجوي لطارئ طبي فضلت بعده الإقامة مع بيتها لرعايتها طبيعا وصحيا ومعيشيا بشكل أفضل".

ولفت: بعدما انتقلت الدكتورة نوال الدجوي للإقامة مع ابنتها منى في الزمالك، حدثت أمور مالية غريبة وسرقة ملايين الجنيهات من الحسابات وأسهم الشركة، وبعدها فوجئت الدكتورة نوال بإقامة دعوى قضائية بالحجر عليها هي وابنتها منى، حينها انقلبت أمور العائلة.

وأشار إلي أن البلاغ الأخير الذي تم تقديمه بعد سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي حمل الاشتباه في أحمد الدجوي وعمرو الدجوي.

الدموع لم تكن خوفًا.. بل حبًا



وبشأن وفاة الدكتورة أحمد الدجوي، علق محامي العائلة:""ما حدث هز كيان العائلة بالكامل، البنات حفيدات الدكتورة نوال انهاروا بالبكاء، ليس لأنهم مذنبات كما يروج البعض، بل لأنهم فقدوا روحًا من دمهم.. ابن خالهم، ونفسًا عزيزة لا تُعوّض."



وأضاف أن البكاء كان على الفقد، لا الذنب، وعلى خيال الذكرى، لا شبهة جريمة.





اتهامات كاذبة.. وشائعات مفبركة

نفى المحامي جملة وتفصيلًا وجود أي شبهة جنائية أو مسئولية على الحفيدتين إنجي وماهيتاب في وفاة أحمد الدجوي، واصفًا ما تم تداوله بعبارات "كاذبة ومختلقة" تهدف لتشويه سمعة عائلة عرفت بالاحترام والكيان المتماسك.





نوال الدجوي.. "بطلة تحت الضغط"

وعن الدكتورة نوال الدجوي، أشار إلى أن حالتها العقلية سليمة تمامًا، بل إنها ظهرت في برنامج شهير في أغسطس الماضي بكل توازن وثبات، متابعًا:"هذه السيدة علمتنا معنى الصلابة.. بطلة عالم في مواجهة الضغوط، ولا يمكن اتهامها أو التشكيك في قواها العقلية بهذا الشكل المؤلم".





وأكد:"أقسم بالله ما كنا نعلم أن أحمد الدجوي عاد إلى مصر من إسبانيا، ولم نتخيل يومًا أن فكرة الانتحار تلامس شخصيته.. هذه ثقافة كانت بعيدة عنه لأنه شخص نقي وجميل".

في قلب أزمة عائلة الدجوي.. خيار التفاهم لا يزال قائمًا

ورغم الألم الذي لا يندمل، أوضح أن العائلة تسعى إلى الصلح والتفاهم بعيدًا عن التراشق الإعلامي، احترامًا لذكرى من فقدوهم، وإكرامًا للحقيقة التي ستتكشف يومًا.

أحمد الدجوي كان إنسانًا عظيمًا والحق لا يُدفن

واختتم:"أحمد كان إنسانًا محترمًا، وكل من عرفه يعرف صدقه وأدبه، والخلافات لا تبرر الاتهامات، والحقائق لا تُبنى على العناوين.. بل على التحقيق العلمي والقانوني."

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