أيمن بهجت قمر يكشف لـ فيتو كواليس جلسات عمل "ريستارت" مع تامر حسني وسارة وفيق

كشف السيناريست أيمن بهجت قمر عن كواليس التحضير لفيلم "ريستارت"، والذي يُعد التعاون الثاني له مع النجم تامر حسني بعد فيلم "البدلة".

وأوضح لـ فيتو أن هناك جلسات عمل مكثفة جمعته بتامر حسني والمخرجة سارة وفيق للوصول إلى الفكرة المناسبة، إلى أن استقر الثلاثي على تناول تأثير السوشيال ميديا في المجتمع.

وقال بهجت قمر: "بداية الفكرة كانت موجهة لتامر، كنا نفكر سويًا وكنا نرغب في تنفيذ مشروع جديد بعد نجاح "البدلة"، وأؤكد أنه لا يوجد جزء ثانٍ لهذا الفيلم".

وأشار السيناريست إلى أعماله المقبلة، مؤكدًا أنه يعمل حاليًا على فيلم جديد بعنوان "هورشيما" من بطولة النجم أحمد السقا، ومن إخراج نادر (لم يتم الكشف عن الاسم الكامل بعد).

ويشارك في بطولة "ريستارت" إلى جانب تامر حسني، كوكبة من النجوم أبرزهم:

هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية يوم 29 مايو.

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