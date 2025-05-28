تخصيص 471 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالقليوبية

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تخصيص 471 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بزيادة 20 ساحة على عيد الفطر الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير المساعد ومديري المديريات الخدمية بمحافظة القليوبية.

وشدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا على إلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفوري معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.

كما شدد محافظ القليوبية على مديرية الطب البيطري وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية بفتح جميع المجازر بنطاق المحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد بتفعيل قرار منع ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي حفاظًا على البيئة والصحة العامة مع تكثيف الحملات الدورية على المجازر للوقوف على مدى صلاحيتها لأعمال الذبح.

وأشارت مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة بأنه تم وضع خطة محكمة لاستقبال عيد الأضحى ومنها التأكيد على فتح كافة المجازر بالمحافظة والبالغ عددهم (30) مجزر لاستقبال المذبوحات من الساعة السابعة صباحًا طوال أيام عيد الأضحى بالمجان،وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات مع توفير احتياجات المجازر من توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات وتوفير أدوات النظافة والتطهير والتعقيم حفاظا على سلامة اللحوم، وشن حملات رقابية للمرور على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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