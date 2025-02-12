الحكومة تعلن إجراءات جديدة لتسهيل الاستيراد والتصدير وتقليل التكدس في المواني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات المُقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من التيسيرات الجمركية التي تستهدف تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة وتحفيز الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن الإجراءات تشمل تبسيط سداد الضريبة الجمركية، وتفعيل نظام التخليص المُسبق، وتوفير خدمة الاستعلام المسبق، إلى جانب إصدار دليل بالإجراءات الجمركية للواردات والصادرات، بهدف زيادة الشفافية وتعزيز التواصل مع المتعاملين.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة اتخذت إجراءات فعلية للحد من التكدس في المواني والمنافذ الجمركية، من خلال تمديد ساعات العمل طوال أيام الأسبوع حتى السادسة مساءً، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مما أسهم في تسريع الإفراج عن البضائع وتخفيف الضغط على المواني.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، لضمان تحقيق أهداف الحكومة في تحسين كفاءة المنظومة الجمركية، ودعم حركة التجارة والاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.