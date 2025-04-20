الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 88، الصادر في 19 أبريل 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 111 لسنة 2025، بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر جديدة.



وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية "يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023، لمدة ستة أشهر".



ونص القرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023، على حظر تصدير صـنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلى، والتى تقدرها وزارة التمـوين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.



وطالبت وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية الجهات المختصة بتنفيذ هذا القـرار، والعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الـوزارى رقـم 68 لسنة 2024





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