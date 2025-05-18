نور الشربيني، ملكة على عرش الإسكواش العالمي

الإسكواش، سجلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، اسمها بأحرف من ذهب، في تاريخ رياضة الإسكواش، بعد حصد لقبها الثامن في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية.

إنجازات تاريخية لنور الشربيني

وحققت نور الشربيني عددا من الأرقام القياسية خلال مشاركتها بمنافسات بطولة العالم، حيث باتت أول لاعبة تصل إلى نهائي بطولة العالم لـ10 نسخ متتالية، بداية من موسم 2013 وحتى الآن.

كما وصلت نور الشربيني لنهائي بطولة العالم في 11 نسخة مختلفة في مواسم، 2013 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2022 و2023 و2024 و2025.

ورفعت نور الشربيني رصيدها إلى 8 ألقاب من بطولة العالم لتعادل رقم الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، وتصبح على بعد لقب واحد من أجل الجلوس على عرش لعبة الإسكواش بلا منافس.

مصر تحكم السيطرة على بطولة العالم للإسكواش

فرضت مصر سيطرتها على لقبي الرجال والسيدات، في بطولة العالم للإسكواش، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرت حتى اليوم 18 مايو الجاري.

وتوج بمنافسات الرجال مصطفى عسل بعد الفوز على زميله علي فرج في المباراة النهائية بنتيجة (3-0).

فيما حصدت لقب السيدات نور الشربيني، بعد فوزها في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا، بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-9, 4-11, 11-7.

وشهد نهائي الرجال مواجهة قوية بين كل من مصطفى عسل المصنف الأول على العالم، وعلي فرج المصنف رقم 2 على العالم.

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