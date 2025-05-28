المشدد 5 سنوات لشقيقتين بتهمة استدراج شخص وإكراهه على توقيع أوراق بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لشقيقتين بعد إدانتهما في واقعة استدراج شخص وإكراهه على توقيع أوراق تحت تهديد السلاح بمحافظة القليوبية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر نوفمبر 2024، عندما استدرجت المتهمتان "هبة آ. ح. إ"، 47 عامًا، مقيمة في منطقة المطرية بالقاهرة، وشقيقتها "مروة آ. ح. إ"، 47 عامًا، مقيمة في مساكن رفعت بمدينة العبور، المجني عليه مصطفى إ إلى مكان بعيد عن أعين المارة، بعد إيهامه برغبتهما في تصفية خلافات سابقة بينهما.

وبحسب أمر الإحالة في القضية رقم 849 لسنة 2025 جنايات قسم ثان العبور، والمقيدة برقم 510 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، فقد تمكنت الشقيقتان برفقة شخص مجهول من خطف المجني عليه بالتحايل، حيث اقتادوه إلى مكان معلوم لديهن، وتمكنوا من الانفراد به، وأشهروا في وجهه سلاحًا أبيض (مطواة)، ما بث الرعب في نفسه، وقاموا بإجباره على التوقيع بالبصمة على عشر ورقات بيضاء، مستغلين تهديد السلاح والقوة.

وذكر أمر الإحالة أيضًا أن المتهمتين حازتا سلاحًا أبيض دون ترخيص، وهو ما اعتبرته المحكمة ظرفًا مشددًا للجريمة.

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