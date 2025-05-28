قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سائق سيارة تاكسي متهم بالتحرش بسيدة أجنبية في النزهة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، مضيفا أن سبب ادعاء السيدة عليه هو خلاف نشب بينهما حول الأجرة، حيث رفضت السيدة دفع المبلغ المتفق عليه فنشبت بينهما مشادة كلامية وأنزلها من سيارته إلى حال سبيلها وفوجئ باتهامها له قائلا: “ محصلش وكله كلام الست كدب”.

ضبط سائق بتهمة التحرش

وكان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، بقيام "سائق بإحدى شركات النقل الذكي" بالتحرش بها حال قيامه بتوصيلها بدائرة القسم

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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