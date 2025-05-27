الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

سائق سيارة متهم بالتحرش بأجنبية في النزهة: محصلش وكل كلامها كدب

حبس متهم
حبس متهم

أنكر سائق سيارة تاكسي متهم بالتحرش بسيدة أجنبية في النزهة الاتهامات المنسوبة إليه رافضا جميع ما قالته المدعية خلال التحقيق معه في نيابة النزهة

وأضاف المتهم أن سبب ادعاء السيدة عليه هو خلاف نشب بينهما حول الأجرة، حيث رفضت السيدة دفع المبلغ المتفق عليه فنشبت بينهما مشادة كلامية وانزلها من سيارته إلى حال سبيلها وفوجئ باتهامها له قائلا: “ محصلش وكله كلام الست كدب”.

ضبط سائق بتهمة التحرش

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول"، بقيام "سائق بإحدى شركات النقل الذكي" بالتحرش بها حال قيامه بتوصيلها بدائرة القسم


وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق،  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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