الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

إجراء جديد من النيابة بشأن ضحية تحرش مدرب كرة طائرة في مصر الجديدة

المتهم
المتهم

طلبت نيابة مصر الجديدة عرض طفلة تعرضت للتحرش علي يد مدرب كرة طائرة بأحد الأندية الرياضية الشهيرة في منطقة مصر الجديدة علي خبير اجتماعي بالمجلس القومي للطفولة لإعداد تقرير بحالتها النفسية.

كما أمرت باستدعاء باقي الضحايا، والبالغ عددهم أكثر من 10 فتيات، لمواجهتهم بالمتهم وسماع اقوالهن.

وكانت قد تفاعلت وزارة الداخلية سريعًا مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منشور يتضمن التحذير من التعامل مع أحد مدربي الكرة الطائرة، بدعوى تورطه في وقائع تحرش بالفتيات.

بلاغ من ولي أمر وقرار من إدارة النادي
 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من أحد المواطنين، أفاد فيه بتضرره من مدرب كرة طائرة، قام بالتحرش لفظيًا بنجلته البالغة من العمر 16 عامًا، وذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. كما أشار في بلاغه إلى تقديم شكوى رسمية لإدارة النادي محل عمل المدرب، والتي قررت فصله عن العمل.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على جهاز لاب توب وعدد من الهواتف المحمولة، يُشتبه في استخدامها ضمن الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في البلاغ والمنشور المتداول.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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نيابة مصر الجديدة مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية قسم شرطة مصر الجديدة

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