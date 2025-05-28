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خارج الحدود

السعودية: تكليف 300 عالم وداعية لتقديم الفتاوى والمحاضرات للحجاج

الحرم المكى، فيتو
الحرم المكى، فيتو

قرر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تكليف 300 من العلماء والدعاة وطلبة العلم للعمل بحملات حجاج الداخل لعام 1446هـ لتقديم الفتاوى الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية والكلمات التوجيهية للحجاج بمقر تواجدهم بمكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة طيلة أيام الحج.

 اعتماد وتكليف الدعاة لتقديم الوعي الإسلامي

وتأتي موافقة الوزير آل الشيخ على تكليف نخبة من العلماء والدعاة في إطار اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية في اعتماد وتكليف الدعاة لتقديم الوعي الإسلامي القائم على منهج الوسطية والاعتدال للحجاج، كما يهدف التكليف إلى ضبط كل ما يتعلق بتوجيه الحجاج وإرشادهم ونشر الوعي بتحقيق مقاصد الحج وتوفير كافة الدعم لهم خلال رحلتهم الإيمانية.

تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

يذكر أن هذا التكليف يأتي ضمن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، كما يساهم هذا التكليف في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تيسير أداء فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه.

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الحج والعمرة السعودية حملات حجاج تقديم الفتاوى الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة فريضتي الحج والعمرة

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