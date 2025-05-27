الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مع بداية موسم الحج 2025، سعر الريال السعودى فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء

الريال السعودى، فيتو
الريال السعودى، فيتو

سعر الريال السعودي ، مع حلول موسم الحج وسفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام الأفراد بسعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، ويصبح  من أكثر الأسئلة بحثًا في محركات البحث ومواقع البنوك.

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

وتنشر "فيتو" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة، حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، استقرارا أمام الجنيه، ختام حركة التعاملات في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.26جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.22 جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى 

13.24جنيها للشراء.

13.29 جنيها للبيع.

<span style=
سعر الريال السعودي

 الريال السعودي

الريال السعودي يُعتبر من العملات المستقرة نسبيًا، ويحظى بأهمية كبرى في الأسواق الخليجية والدولية نظرًا لارتباطه القوي بالنفط والدولار الأمريكي.

الريال السعودي: تاريخ وقيمة وأهم المعلومات

الريال السعودي (SAR) هو العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ويصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُرمز له بـ (ر.س)، ويُقسم إلى 100 هللة.

الريال كعملة رسمية للسعودية

تم اعتماد الريال كعملة رسمية للسعودية في عام 1935، كما كان في البداية مرتبطًا بالريال الفضي ثم بالدولار الأمريكي، وتم تثبيت سعر الصرف عند 3.75 ريال للدولار الأمريكي منذ عام 1986 وشهد الريال تطورات عديدة، منها إصدار العملات المعدنية والبنكنوت بمختلف الفئات.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي


فئات الريال السعودي

  • العملات الورقية: (1 ريال - 5 ريالات - 10 ريالات - 50 ريالًا - 100 ريال - 200 ريال - 500 ريال).

العملات المعدنية: (1 هللة - 5 هللات - 10 هللات - 25 هللة - 50 هللة - 1 ريال - 2 ريال).

قوة الريال السعودي في الاقتصاد

  • يعتمد الريال السعودي بشكل كبير على احتياطات المملكة من النفط، حيث تُعد السعودية من أكبر المصدرين عالميًا.
  • نظام الربط بالدولار يمنحه استقرارًا نسبيًا، مما يجعله عملة قوية في المنطقة.
  • يُستخدم الريال السعودي بشكل واسع في المعاملات التجارية والاستثمارات الإقليمية، كما أنه مطلوب بشدة خلال مواسم الحج والعمرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار العملات بنك كريدي أجريكول سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قطر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التجارى الدولى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك

مواد متعلقة

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

رئيس شعبة الذهب يكشف حقيقة التضارب في الأسعار ويحذر من الشائعات

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

هبوط كبير في مؤشر الذهب عالميا، ويتراجع بالبورصة المصرية، والدولار يواصل الانخفاض أمام سلة العملات الرئيسية، الغاز الطبيعي يرتفع في أوروبا بعد الإعلان خفض إنتاج حقل "ترول" العملاق في النرويج

تراجع جديد، سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الإثنين 26 مايو 2025

أسعار 6 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي مساء اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

السعودية تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريا

الفيضان يبدأ مبكرًا والمياه تصل مصر، خبير باليونسيف يكشف حجم تسريبات سد النهضة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

السعودية تعلن غدا الأربعاء أول أيام ذي الحجة، وعيد الأضحي الجمعة 6 يونيو

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

ممدوح عباس عن لقب كأس مصر: لاعبو الزمالك ملهمش عذر والمسئول شيكابالا

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض قطعان 7 جنيهات واستقرار أسعار البط بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. التفاصيل الكاملة لعلاوة الموظفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعناع في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

ماذا يفعل الحاج في منى، وما هو سر التسمية؟

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية