توقيع ومناقشة رواية "السيدة الكبرى" في مكتبة ديوان

تنظم مكتبة ديوان بفرع مصر الجديدة، حفل توقيع ومناقشة لرواية “السيدة الكبرى” للكاتبة شيرين سامي، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري، حيث يناقشها الكاتب أحمد المرسي، ويدير اللقاء مصطفى الطيب.

رواية السيدة الكبرى

ويمتزج التاريخ والخيال معًا في هذه الرواية العذبة التي تدور أحداثها في القرن الخامس الهجري، فتحكي لنا قصة الشاعرة اعتماد الرُّميكية، التي ضاعت من أهلها في صباها أثناء رحيلهم من مصر إلى الأندلس، فتعرضت للأسر، ثم هربت، لتتقاطع حياتها مع حياة شاعر جوَّال، خاضا معًا رحلة في الصحراء قادتها إلى مزيد من الضياع، ثم قابلت الأمير محمد بن عبَّاد، ابن ملك إشبيلية، فصارت الجارية ملكةً، وعاشت أجمل قصة حب في زمانها، شاركته فيها نعيمه وبؤسه، في خضم مكائد تحيط ببلاط إشبيلية، وحروب مستعرة بين ملوك الطوائف والروم.

رواية غنية ومؤثرة عن الحب والاختيارات والطموح والصداقة والانتماء… وعن مواجهة المصير بشجاعة.

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