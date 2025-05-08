الخميس 08 مايو 2025
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ثقافة وفنون

توقيع ومناقشة رواية "الحصيد" لـ يوسف زيدان بمكتبة ديوان في هذا الموعد

رواية الحصيد
رواية الحصيد

تنظم مكتبة ديوان بفرعها في الإسكندرية، حفل توقيع ومناقشة رواية “الحصيد” للكاتب والروائي يوسف زيدان، وذلك في تمام السابعة من مساء غد الجمعة الموافق 9 مايو الجاري. 

رواية الحصيد 

ومن أجواء الرواية: "الوقت هو الحاكم الحق. كل موجود في الكون، مهما جل أو قل، مرهون بأوان ظهور وابتداء ثم ميقات انزواء وزوال".

ونتابع: "كان ميقات الحب قد حان، حينما رأى الشاب الحائر «بهير» للمرة الأولى، الفتاة الرقيقة حريرية السمت والاسم «يارا»... وما كان «بهير» يدرك آنذاك، أن كل حب هو في الأصل حب من طرف واحد، وقد يلاقيه حب أو يقابله حرمان وحسرة".

الرواية تمزج بنعومة بين الرومانسية والتاريخ وتطرح في ذات الوقت أسئلتها الفلسفية لتجعلنا نعيد التفكير في معنى الوجود الإنساني.

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رواية الحصيد مكتبة ديوان يوسف زيدان الكاتب يوسف زيدان

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