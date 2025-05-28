"الضرائب" تكشف خطوات الحصول على الدعم الفني للتسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني

كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن خطوات تسجيل طلب الحصول على الدعم الفني للتسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لأصحاب الأعمال الراغبين في الانضمام للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليونا، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، الذين قدموا نموذج (1/ 10) من الموقع الإلكتروني للمصلحة ولم يستوفوا الشروط، حيث يمكنهم تسجيل الطلب من خلال الخطوات التالية:

1- الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية على الرقم ١٦٣٩٥

2- ثم الضغط على ٨ (التسهيلات الضريبية)

3- ثم الضغط على ٢ (الدعم الفني)

4- سيتم تسجيل طلب زيارة للحصول على الدعم الفني؛ لمساعدة الممولين في تسجيلهم على منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أو إرسال الفواتير أو الإيصالات على بيئة التشغيل الفعلية.

حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني وتوفير الأجهزة والمستلزمات لشركائنا أصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من بنود حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، إضافة إلى تسليم أجهزة نقاط البيع (POS) للممولين المنضمين للنظام الضريبي المبسط، وذلك بشكل مجاني تمامًا دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية نظير هذه الخدمات.

منظومتا الفاتورة والإيصال الإلكتروني

ومن الجدير بالذكر أن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقوم بدور محوري في دعم جهود التوعية والمساندة الفنية، حيث تتولى التنسيق الكامل لتواجد الفرق الضريبية المتخصصة داخل مقرات النقابات المهنية المختلفة، مثل نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، وغيرها، وذلك من خلال تخصيص يوم أسبوعي يشهد تواجد هذه الفرق لتقديم الإرشاد والرد على الاستفسارات الواردة عن منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكتروني، وكذلك كيفية الاستفادة من بنود مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها مؤخرا، وتحرص وحدة الإعلام أيضًا على التواجد ميدانيًّا مع هذه الفرق لضمان التواصل الفعّال وتقديم الدعم اللازم.

ولمزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل من خلال الخط الساخن 16395.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.