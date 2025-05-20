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اقتصاد

الضرائب تحسم الجدل بشأن فرض رسوم جديدة على السلع والدخل (فيديو)

مصلحة الضرائب، فيتو
مصلحة الضرائب، فيتو

ضرائب السلع، كشف سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، حقيقة ما تردد بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على السلع.

هل تنوي الحكومة فرض ضرائب جديدة؟

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لا توجد أي نية من الحكومة لزيادة أسعار الضرائب في مصر خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

الضرائب تحسم الجدل بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة

وتابع: لا توجد أي نية لفرض شرائح جديدة من الضرائب سواء على  الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، ما يحدث من كلام حول إمكانية فرض أي ضرائب على سلع معينة وخاصة السلع الاستراتيجية عار تماما من الصحة.

وأكد: ملتزمون بعدم فرض أي ضرائب جديدة سواء على السلع الأساسية أو الدخل، والفترة الحالية مصلحة الضرائب نفذت حزمة تيسيرات ضريبية الهدف منها تسهيل الأعباء على كبار وصغار الممولين في وقت واحد
 

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الضرائب السلع الأساسية ضريبة القيمة المضافة ضريبة الدخل الحكومة

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